Møringar meiner politiet kan vere styrte av trynefaktoren

I politiet si innbyggjarundersøking for 2019 kjem politiet i Møre og Romsdal dårlegare ut enn landsgjennomsnittet når innbyggjarane får spørsmål om dei vert behandla med respekt uavhengig av kven dei er. Det same gjeld spørsmålet om at tenestemennene tek rettferdige og upartiske avgjerder.