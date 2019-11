- Liknar ein parodi

New Articles

- For oss i privat næring ser ofte mykje av det politiske arbeidet ut som ein parodi, seier

Styreleiar Oddvar Saunes og dagleg leiar Jan Thormodsæter i Maritim forening for Søre Sunnmøre (MAFOSS).

I ei pressemelding dei kallar «Heime-aleine-festen som gjekk over styr» går dei hardt ut mot det politiske og økonomiske arbeidet på fylkesplan.

MAFOSS er sjokkerte over forslaga til sparing som no kjem fram innan ferjedrifta i fylket.

- Kven med vitet i behald foreslår ein ekstrem auke av takstsoner samstundes med nedlegging av avgangar på sentrale strekningar som til dømes Hareid-Sulesund? Når kom den lyse ideen at ein i staden for å utvide opningstida faktisk skal stenge tidlegare? Og kvifor? For å spare? Spare kva då? Ingen held butikken sin stengd for å tene meir pengar, og det bør snart politikarane våre fatte, skriv Saunes og Thormodsæter i pressemeldinga.

- Det er no til dømes «grønt lys» på strekninga Hareid-Sulesund 15 minutt i timen på dagtid, og «raudt lys» i 45 minutt. Ein vil no redusere med ei ferje, noko som medfører at det grønt lys kun 10 minutt og raudt i 50 minutt på dagtid. På kveld, natt og helg er tilbodet enno dårlegare. Overfarta går i ca 25 km/t, skriv MAFOSS.

Verdsklasse

- Er dette våre politikarar sitt innspel for å betre rammevilkåra og konkurranseevna i vår region? Vi representerer maritim industri i ypparste verdsklasse, eit nivå som vi dagleg kjempar for å behalde. Ein er då absolutt avhengig av topp nivå på dei tilsette, og fleire av desse er pendlarar med ferje, skriv foreininga.

Dei er svært uroa over kva konsekvensar kostnadsauken kan få om det blir gjennomført.

- Industrien og næringslivet på søre luten er avhengige av fornuftige samferdsleløysingar til fornuftige prisar, og slik forslaga no ligg føre vil det medføre ekstrem auke i kostnad for pendlarar og for varestraumen til og frå industri og anna næring. Vi er alt heilt opp mot det maksimale ein kan tole, kanskje alt over. Ein dag slår i alle høve smertegrensa inn, og den som pendlar finn seg heller anna jobb andre stader.