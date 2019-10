-Ta kontakt med oss ved all mistanke om svindel

New Articles

-I det siste har det vore ei klar auke i talet på svindelforsøk mot norske bankkundar. Ver forsiktige, og ta kontakt med oss om de har ei dårleg magekjensle, seier Roy Henning Haddal, fagsjef kreditt og juridisk i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Det er særleg to svindelmetodar som utpeikar seg. Den eine typen er svindelforsøk på e-post, der du gjerne får beskjed om at kortet ditt er blokkert eller at du må verifisere data – til dømes telefonnummeret ditt.

-Trykkjer du på lenka får du beskjed om å taste inn kortinformasjon sin kortnummer og utløpsdato. Dermed har svindlarane kontroll over kortet ditt, fortel Bjørn Egil Espenakk, rådgjevar for betalingsformidling i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Denne forma for svindel er svært vanleg, men likevel vanskeleg å stoppe, fordi svindlarane heile tida endrar både e-post- og nettadresser. Espenakk oppmodar alle som får ein slik e-post om å melde frå til nettsvindel@sparebank1.no.

- Varsling om nye adresser og svindelforsøk er viktig informasjon for oss. Vi kjempar heile tida mot svindel, og dette arbeidet blir enklare for oss når kundane meldar frå om mistenkjeleg aktivitet.

Telefon-svindel

Det er den nye typen telefonsvindel som bekymrar banken mest. Dette er svindlarar som nyttar seg av særleg manipulative metodar, som kan vere vanskelege for kunden å avsløre. Svindlarane tek kontakt på telefon og fortel at dei ringjer frå banken. Dei rettar seg ofte mot eldre personar.

-Dei går bevisst på folk dei trur har mykje pengar på konto, og som er ekstra sårbare for svindel – slik eldre menneske dessverre ofte kan vere, sier Bjørn Egil Espenakk.

Det er fleire særtrekk ved den nye forma for svindel. Dei kriminelle får det til å sjå ut som dei ringjer frå banken sitt kundesenter.

-I tillegg snakkar dei godt norsk, og dei oppgir typiske norske namn, fortel Kjell Frode Ervik, leiar for kundesenteret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Råd mot svindel

1. Aldri oppgi kontoinformasjon, bankID-koder eller passord via mail eller telefon, uansett kven som ber om det – anten det er bank, familie, vennar eller andre.

2. Banken din aldri vil be deg om å oppgi koder og passord via e-post eller telefon. Får du ein slik førespurnad, er det truleg ein svindlar.

3. Har du ein dårleg magefølelse eller oppdagar at du er utsatt for svindel? Ta kontakt med banken din med ein gang! Jo kortare tid det tek før banken får beskjed, jo raskare kan dei agere og stoppe transaksjonen.

4. Snakk med andre, særleg eldre, om metodane svindlarane brukar. Ein av dei mest effektive måtane vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon.

5. Sjekk avsendars e-postadresse opp mot tidlegare e-poster du har fått frå banken. Er du i tvil om e-posten kjem fra banken din, bør du kontakte banken sitt kundesenter før du klikkar på eventuelle lenker.

6. Bruk nettbutikkar som tilbyr kjende betalingsløysningar som Verified by Visa eller Mastercard SecureCode.