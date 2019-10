Arrangerer følsjå på laurdag

New Articles

Komande laurdag arrangerer Ørsta og Volda fjordhestlag følutstilling, noko som har vore ein tradisjon siste tjue åra. Denne gongen vert utstillinga arrangert på Ytrestøylen.

-For føla er dette dei aller første stega ut i verda, og kanskje aller første gongen dei reiser åleine utan mor. Utstillinga gjev god miljøtrening, og ikkje minst er følutstillinga ein god marknadsføringsplass, seier Lisbeth Mo Myklebust i fjordhestlaget.

Utstillinga er open for alle hesterasar, og i år er atten føl frå fire raser påmelde.

-Vi startar med å sleppe alle føla, å sjå dei springe lause i flokk er kanskje det kjekkaste med utstillinga både for firbeinte og tobeinte.

-Etter det gjennomfører vi ei tilnærma ordinær utstilling, der det vert gitt karakterar for type og preg, bein, bevegelsar og for heilheit. For å vise hesten sin på best mogleg måte er det ein fordel å trene litt heime.

Dagens beste hingsteføl og hoppeføl vert kåra, og til slutt dagens beste føl.

-Sjølv om føla er knappe seks månader gamle og er i vekst kan ein røynd hestedommar gje eigaren ein peikepinn om kvaliteten er god, seier Mo Myklebust, som håper at massevis av folk kjem for å sjå på føla.

-Og neste år, ja då håper eg at utstillinga vert arrangert innandørs i ein heilt ny ridehall.