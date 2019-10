Frykta dynamitt i Hovdebygda - kassene var tomme

New Articles

Området ved Hovdebygda barnehage vart torsdagf avsperra grunna mogleg funn av dynamitt i eit gammalt skur om lag hundre meter frå barnehagen. Ekspertar frå politiet undersøkte funnet. Det viste seg at dynamittkassene var tomme.

Det var i samband med anleggsarbeid like i nærleiken av Hovdebygda barnehage at det torsdag ettermiddag vart funne det som kunne vere gammalt dynamitt. Sprengstoffet vart oppdaga i eit skjul like ved der eit anleggsgjerde skulle takast ned. Skjulet er utan bordkledning, og dei som arbeidde på staden såg sprengstoff-kassene liggje inne i skjulet.

Det vart straks slått alarm, og både politi og brannvern er ved området.

Hovdebygda barnehage er ikkje evakuert, men born og tilsette må opphalde seg innandørs inntil situasjonen vert meir avklart.

- Vi opplever det ikkje som dramatisk, og følgjer berre instruksane vi får, seier styrar Einar Magne Mo ved Hovdebygda barnehage.

Innsatsleiar, politioverbetjent Tore Bjørdal, sa til Møre-Nytt klokka 15.00 at dei venta på ein dynamitt-ekspert, og at det etter at han har gjort sine vurderingar, vil bli bestemt om området skal evakurast eller ikkje.

-Alt tyder på at dynamitten har vore lagra i det gamle skuret ei stund. Men av erfaring veit vi at gammal dynamitt kan vere ustabil, og potensielt farleg, seier Tore Bjørdal.

Det viste seg altså at kassene var tomme.