2020 kan bli eit litt rolegare år for næringslivet

Etter to år med høg aktivitet for næringslivet på Sunnmøre er det usikkert om tempoet vert like høgt i 2020.

Dette vert spådd i Konjunkturbarometeret, som er eit eit samarbeid mellom SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 SMN.

- 2018 og 2019 har vore gode år for næringslivet på Sunnmøre, med høg omsetnadsvekst og gode resultat. 2020 vil også vere prega av høg aktivitet, men kanskje ikkje like mykje som dei to siste åra, seier Stig Brautaset, adm. direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Konklusjonen i konjukturbarometeret er basert på analysar av 2018-reknskapen til 41.000 midtnorske bedrifter, dialog med ca 15.000 næringslivskundar, vurderingar frå bransjeekspertar, banken sitt forventningsbarometer samt eigne og andre side makroanalyser.

For Søre Sunnmøre viser barometeret at talet verksemder er stabilt med ein vekst i samla omsetnad på 0,7 prosent. Også driftsmarginane er stabilt gode og eigenkapitalen er på nivå med fjoråret. Få konkursar har det også vore siste året. Særleg fiskeri og havbruk har gode tider, medan maritim næring og offshore slit med lønsemda.

-Særleg gledeleg er det å sjå at næringslivet på Sunnmøre skil seg ut med stor omstillingsevne. Det er både investeringsvilje og evne til å vri drifta si mot andre næringar, seier Sigrun Heltne Vartdal, banksjef for bedriftsmarknaden i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.