Staten si finansiering 150 mill under årlege kostnader til ferjedrift

New Articles

-Staten underfinansierer ferjedrifta i Møre og Romsdal, meiner fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).

Saman med ein delegasjon fylkespolitikarar og assisterande fylkesrådmann deltok Torve tysdag p to budsjetthøyringar på Stortinget tysdag. Dette i samband med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Delegasjonen frå Møre og Romsdal er svært lite imponerte over den statlege finansieringa av fylkeskommunale ferjer.

-Den statlege finanseringa er på langt nær nok til å dekke faktiske kostnader. I vårt fylke er ordinær ferjedrift underfinansiert med over 150 millionar kroner i året. Det er alvorleg, seier leiar i samferdselsutvalet Kristin Marie Sørheim.

Fylkesordførar Torve er samd, og fryktar at denne underfinansieringa kan gå ut over andre viktige oppgåver fylkeskommunen har:

-Ja, grunna underfinansiering av den ordinære ferjedrifta og kostandane med å gå over til null- og lågutsleppsferger, må fylkeskommunen kutte på andre område som vidaregåande opplæring, vegvedlikehald og ferjetilbod, seier Torve.

Delegasjonen frå Møre og Romsdal fylkeskommune meiner det er heilt nødvendig at regjering og storting sørger for betre samsvar mellom finansiering og faktiske kostnader for fylkeskommunale ferjer. Dette gjeld også overgangen til nullutslepp, som Stortinget har vedtatt skal bli gjennomført.