Høgskulen i Volda vert anleggsområde i over eitt år framover

Entreprenør K. Nordang har denne veka gått i gang med å klargjere til byggjestart på det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.

Like i nærheita er ein i gang med Volda Campus Arena, så det neste året og vel så det får høgskulen visse utfordringar blant anna til parkering og trafikkstraumen til og frå skulebygga.

Om eitt og eit halvt år vil høgskuleområdet framstå som nytt med dei to bygningane fiks ferdige.

Men før det må altså visse trafikale problem løysast. Blant anna vert ein av hovudparkeringsplassane til høgskulen "slukt" av anleggsområdet. Arbeidet med opparbeiding av midlertidige parkeringsplassar og ei ny «miljøgate» på høgskuleområdet startar opp no, og seinare vert Joplassvegen frå E39 til Berthe Kanutte-huset stengt for privattransport. Her er dei ne rutene for mjuke og harde trafikantar framover:

Dei alternative løysingane skal vere klare allereie i starten av november.Det første som skjer, er at mellombels parkering vert etablert på Rotevasstomta. Det vil også kome ei asfaltert miljøgate som vil fungere som hovudveg til Berte Kanutte for mjuke trafikantar. Denne skal vere tre meter brei, og vil vere tilrettelagt for taxitransport og liknande, forklarar distriktssjef i K. Nordang, Vidar Wåge Hansen. - Byggeplassen vil vere sikra og avstengt, difor skal vi gjere alt klart for både mjuke og harde trafikantar før vi startar på arbeidet med tomta, seier Wåge Hansen.

Arbeidet med sjølve mediebygget skal etter planen starte 18. november.