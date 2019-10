Fem alvorleg skadde etter kollisjon i Austefjorden

New Articles

Fleire personar er alvorleg skadde etter ein alvorleg frontkollisjon mellom to bilar ved Damfosstunnelen i Austefjorden. Politiet melde om ulykka klokka 09.12 søndag morgon.

Ulykka skjedde i ein slakk sving ca. 200 meter sør for tunnelinnslaget.

- Vegen var svært glatt på ulykkesstaden, seier innsatsleiar Geir Helge Ådneram til Møre-Nytt.

Sju personar var i bilane, og alle var over 18 år. Fem personar sat i den eine bilen og to i den andre.

Fem personar vert karakterisert som alvorleg skadde og to av dei lettare skadde. Dei skadde vart sende til sjukehusa i Førde og Ålesund. I tillegg til anna utrykningskøyretøy var også luftambulanse på ulykkesstaden med to helikopter.

Anbefalt omkøyring er via fylkesveg 5891 Fyrdsbergvegen til Straumshamn og riksveg 651, ifølge vegtrafikksentralen.

- Alternativt kan omkøyring via Rv 651 og ferjestrekninga Folkestad-Volda nyttast, melder vegvesenet.

- Vegen gjennom Kviven vert stengd lenge, opplyser politiet til Møre-Nytt.

SISTE: Statens vegvesen melder klokka 12.39 at det no er opna for eit køyrefelt forbi ulykkesstaden. Men vegen vert stengd att om ei stund i samband med bilberging.

Det er manuell dirigering på staden.

Politiet opplyser også at krimteknikarar og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen er på veg for å gjere undersøkingar.

Saka vert oppdatert.