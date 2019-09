Mot brakval for Senterpartiet

New Articles

Førehandsrøystene for Ørsta syner at det kan gå mot eit brakval for Senterpartiet. Partiet doblar oppslutninga. Taparane ser ut til å vert Ap og Høgre.

- Viss dette vert trenden også når resultata frå dagens val kjem, er det vanvitig. At vi skal kunne doble representasjonen, er ikkje til tru. Men vi har is i magen, seier ordførar Stein Aam (Sp).

Førehandsrøyster

AP 11,4 (-5,6)

H 8,8 (-13,1)

Frp 18,0 (+1,6)

SV 7,0 (+3,6)

Sp 45,7 (+25,5)

KrF 4,2 (-6,9)

V 1,9 (-4,0)

MDG 3,1 (-1,1)

Oppteljinga syner at 1.378 har førehandsrøysta i Ørsta.