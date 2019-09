«Eldreomsorg og miljø dei viktigaste sakene i Ørsta dei neste fire åra»

New Articles

Valet er i gang, og allereie i halv ti-tida var det eit yrande liv på Ørsta kulturhus. Av dei som var tidleg ute, var Synnøve Marie Sætre (29) og Ragnhild Kile (37).

- Ja, va eg røyster er inga hemmelegheit. Eg står jo på SV-lista, smiler Synnøve Marie Kile.

- Og dei viktigaste sakene i år?

- For meg er det klimasaka. Og ikkje det lokale aspektet, for det er mykje vi kan gjere lokalt, både i kommunal og privat regi. Og sjølvsagt er rettferdig fordeilng ei viktig fanesak for SV, både i Ørsta og i landet elles.

Ragnhild Kile jobbar som sjukepleiar på Ørstaheimen, og ser ei god eldreomsorg som den viktigaste saka framover.

- Gjennom arbeidet mitt ser eg at Ørsta kommune har eit stort forbetringspotensiale når det gjeld eldreomsorg, seier Kile.

- Volda vert den nye storkommunen, medan Ørsta vert ståande åleine. Er de samde med Volda KrF sin ordførkandidat Arild Iversen i at Volda og Ørsta snarast råd må starte samanslåings-forhandlingar nok ein gong?

- Eg er sterkt imot det, seier Synnøve Marie Sætre.

- Og det er fordi vi for ikkje lenge sidan hadde folkeavrøystingar om samanslåing, der det vart klart fleirtal imot i både Ørsta og Volda. Det bør politikarane respektere.

Ragnhild Kile er ikkje heilt samd:

- Nei, eg meiner Ørsta og Volda allereie er eitt. Det er same bu- og arbeidsmarknad, og dermed vil det vere naturleg med ei samanslåing etter kvart.

- Og Stein Aam held fram som ordførar?

- Trur nok han vil gjere eit bra val, så det er vel ganske sannsynleg. Men ikkje heilt bomsikkert.

Ein av Aam sine utfordrarar, Frp sin ordførarkandidat Odd Magne Vinjevoll, var blant dei som gjorde som Synnøve Marie og Ragnhild – nemleg å møte opp tidleg og røyste. Og nei – det vart ikkje SV i år heller…