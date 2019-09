Uroa over å fjerne traumefunksjonen i Volda

New Articles

Fastlegane i Volda, Ørsta og Hornindal ser med uro på framlegget om å fjerne

traumefunksjonen ved Volda sjukehus.

I eit brev til styret i Helse Møre og Romsdal skriv legane at det frå eit legevaktperspektiv er uforståeleg at ein i framtida skal måtte sende kritisk skadde pasientar ut på ein lengre

reiseveg forbi eit sjukehus som har 24/7-beredskap innanfor anestesiologi, generell kirurgi,

radiologi, biokjemi og blodbank.

- Dei siste åra har det vore praktisert ei “halvvegs løysing” der traumeorganisering og

beredskap har vore halde ved like ved Volda sjukehus, medan rutinen har vore at

traumepasientar i hovudsak har blitt sendt til Ålesund. Ved dei verkeleg kritiske tilfella der

auka transporttid ikkje har vore akseptabel, har ein likevel kunna nytta Volda sjukehus, noko

vi veit har vore livreddande ved fleire høve, skriv legane og held fram:

- I motsett ende har vi sett fleire uheldige episodar der skadde pasientar ikkje har kunna nytta den kompetansen som ligg nærast, men har vore sende til Ålesund. Heldigvis kjenner vi ikkje til at dette har enda fatalt, men vi har ved fleire høve sett at dette ikkje har vore heldig for pasienten det gjeld, skriv legane.

Livreddande

Dei gjer det klart:

- Ved alvorlege traumer er det den livreddande sikring av luftvegar, avlastning av ei evt.

punktert lunge og stans av evt. blødningar i buk, som hastar aller mest. Tidsfaktoren er her

kritisk. I rapporten frå faggruppa er det slått fast at desse tiltaka vert utført fagleg forsvarleg

ved Volda sjukehus. Faggruppa gjer også greie for at dei økonomiske meirkostnadene ved å

ha traumefunksjon vidare ved Volda sjukehus vil vere minimale, skriv legane i brevet.

Dei ser verken faglege eller økonomiske grunnar til at ein skal forringe helsetilbodet for

innbyggjarane på søre Sunnmøre i samband med kritiske skadar.

- Vi oppmodar med dette styret i Helse Møre og Romsdal til å syte for at Volda sjukehus har traumefunksjon vidare, skriv fastlegane i Volda, Ørsta og Hornindal.

Brevet er skrive under av Arne Drabløs, Tillitsvald, fastlegane i Volda, Nancy-Ann Eide Brattli, tillitsvald, fastlegane i Ørsta og Bent Ingebrigtsen, tillitsvald fastlegane i Hornindal.