- Gamle Volda kommune har vore gode på planlegging, men ikkje så gode på gjennomføring. Vi som ser på sakene med nye auger kan endre på dette.

Det meiner honndølane Stig Olav Lødemel og Sverre Leivdal – Høgre og Arbeidarpartiet sine ordførarkandidatar for nye Volda – som altså frå 1. januar består av gamle Volda, Hornindal og Bjørke-området.

Volda har hatt mange fine og litt vidløftige planar som ikkje har blitt sette ut i livet. Kulturhuset er berre eitt døme. Det har vore for mange omkampar og utsetjingar. Knut Bere er mitt føredøme. Vi må tilbake til dynamikken frå den tida, seier Lødemel, sitjande ordførar i Hornindal. Den vesle kommunen hamna på tredjeplass på kommunebarometeret i fjor.

- Så vi har ingen grunn til å stå med lua i handa, meiner Lødemel.

- Ny ungdomsskule, kulturhus og symjebasseng står for tur i Volda sentrum. De er ikkje redde for at dette skal gå ut over tenestetilbodet i Hornindal?

- Tenestetilbodet i heile kommunen skal oppretthaldast. Eg vel å vere heilt konkret: Det nye kulturhuset må planleggast, men byggestart må vente til det er økonomisk forsvarleg. Det vil i alle høve ikkje stå ferdig i komande kommunestyreperiode, seier Leivdal.

- Vi kan ikkje risikere å pådra oss to milliardar i gjeld, så det ligg i sakas natur at nye Volda kommunestyre må få på plass eit heilt nytt investeringsbudsjett før jul, seier Lødemel.

- Enkelte hevdar at Volda har vore mindre flink til å ta vare på bygdene enn Ørsta. Er det litt skremmande?

- Eg er ikkje så sikker på om det stemmer. Sjå berre på dei nye skuleanlegga i Fyrde, på Folkestad og Dravlaus, seier Leivdal.

- I tilfelle dette stemmer, så skal det bli ein slutt på det. Eg er viss på at tilbodet til dei som treng sjukepleie i Bjørke-området blir betre no når det snart vert organisert frå Grodås, og ikkje Ørsta, seier Lødemel.

- Det er langt frå Velsvika til Kjøs ved Stryn grense. Kan ein frykte kiv og strid mellom bygdelaga i denne nye, store kommunen?

Leivdal: -Eg trur ikkje det blir det. I tilfelle vil det berre vere øydeleggjande for alle partar.

Lødemel: - Det er eg samd i. Og etter Kvivsvegen og samanslåingsprosessen har det vore mykje fokus på aksen Volda – Hornindal. No er det på tide å fokusere sterkare på vestsida og deira behov.

- Apropos det – er de for Voldsfjordkryssing?

Lødemel: - I prinsippet er eg for alle samferdsleprosjekt som knyt arbeidsmarknaden tettare saman. Men vi må først og fremst prioritere lovpålagde oppgåver.

Leivdal: - Vi må unngå alt som kan lukte av omkamp om E39-traseen. Etter at vi har fått ny veg til Hellesylt og Strynefjellstunnelar, kan brua over Voldsfjorden prioriterast som eit lokalsamband.

Begge: - Dalsfjordkryssing vil ha betre effekt enn ei Voldsfjordkryssing, sidan bru over Dalsfjorden vil knyte Vanylven tettare til nye Volda, og auke frekvensen på Folkestad-ferja.

Eit viktig poeng for meg her vil vere at vi snakkar om ei fylkeskryssing over Dalsfjorden, medan det vert ei riksvegkryssing over Voldsfjorden. Kva som kjem først og sist vert i stor grad bestemt av finansiering.

- Apropos den store, nye kommunen. Har de vore i Velsvika?

Begge: - Haha, ja! Vi har vore rundt i absolutt alle delar av den nye kommunen. Også i Velsvika.

- Kva har Hornindal å tene på å bli del av ein mykje større kommune?

- Først og fremst vil vi bli mindre sårbare, få større fagmiljø, og betre moglegheit til kompetanseheving og rekruttering. Eit døme: Vi fekk ingen kvalifiserte søkjarar då vi som Hornindal kommune lyste ut ei ingeniørstilling på vatn og avlaup med base på Grodås – men 14 søkjarar då vi lyste ut same stillinga som nye Volda kommune.

Fortel dei to, som også har stor tru på at «krøtterstien» mot Hellesylt vil bli utbetra når dei no vert med i nye Volda og Møre og Romsdal. Sverre Leivdal forsikrar om at Ap er imot høghus i Volda, Stig Olav og Høgre er for fortetting i sentrum og ser det som naudsynt og også tillate høgare bygg. Begge er positive til ny gangveg rundt Rotevatnet. Sjølv om Lødemel understrekar «lovpålagde oppgåver først».

- Og korleis vurderer de eigne sjansar for å ta over ordførarklubba?

- Det får veljarane avgjere. Men det går mot eit spennande val, med heile elleve lister.

Elles vil det kunne bli ein litt artig situasjon etter valet, - nemleg at nye Volda då kan ha tre ordførarar: Avtroppande Amdam held fram som Volda-ordførar til samanslåinga ved nyttår, Lødemel som Hornindal-ordførar – og – om ikkje Lødemel vert valt – ein tredje ordførar for nye Volda, som får som hovudoppgåve å lose 2020-budsjettet i hamn.