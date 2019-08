294 har førehandsrøysta i Ørsta

New Articles

Etter to veker har 294 førehandsrøysta i Ørsta kommune. Leiar på Ørsta sørviskontor, Elisabeth Sæbønes, seier at det er omtrent som normalen.

- Vi ventar det store rushet no framover, for det er den siste tida før valet det brukar å ta av, fortel Sæbønes.

- Kven er det som førehandsrøystar?

- Det er folk i alle aldrar: Studentar som skal flytte, pensjonistar som skal på tur, eller folk som vil sleppe trengselen på sjølve valdagen, seier Sæbønes.

Som fortel at det for første gong vert mogleg å røyste på Ørsta Amfi. Dette skal finne stad laurdag 31. august, og Sæbønes håpar at dette tiltaket vil auke valdeltakinga.

Førehandsrøystinga er berre i startfasen, noko talet på 294 viser. Til samanlikning enda talet på førehandsrøyster i 2017 opp på heile 2033.