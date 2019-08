Ordførar Stein opna butikken med gullsag

New Articles

Det vert køyrt stil når ein utflytta dalsfjording, som for lengst har erobra Ørsta med butikk og bygningsfirma, skal opne i nye lokale.

Difor hadde dagleg leiar Yngve Dale spraylakkert ei sag med gullfarge før ordførar Stein Aam onsdag kom for å opne butikken Dale Vindu & Interiør etter flyttinga til tidlegare Eiksenteret i Anders Hovden-gata.

- Vi gjer det slik når vi er så heldige å få ordføraren hit, kommenterer Dale med sitt karakteristiske gutasmil.

Og då det var gullsag ordføraren fekk i handa, så var det sjølvsagt ei fjøl ordførar og gardbrukar Aam skulle sage over som teikn på at butikken no er så offisielt opna som mogleg.

Denne stasdagen vart folk servert noko å bite i, også til leverandørane som var til stades i den nye butikken. Mykje folk var innom.

- Vart det noko sal då?

- Vel, det vart vel mest prat, men eg ser lyst på det, ingen grunn til noko anna, smiler Yngve Dale.