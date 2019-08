New Articles

Mandag 19. august startar eit nytt skuleår i Ørsta, og borna skal ut på vegane. Kommunen ber huseigarar om å klippe hekkar og annan vegetasjon slik at gater, vegar og fortau vert trygge for borna å ferdast på.

Dette skriv kommunen på heimesida.

- Bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eig eller disponerer du ein eigendom med avkøyrsel til veg eller gang- og sykkelveg? Då har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkøyrsel (jf. Vegloven §31 og §43), minner kommunen om.