Bilføraren køyrde over midtrabatten på E39 i Liadal og øydela to trafikkskilt. No er sjåføren meld og mistenkt for fyllekøyring.

Episoden skjedde i halv to-tida natt til måndag. Vegen var i ein periode etter hendinga stengd.

Bilen var ikkje køyrbar etter hendinga. Føraren miste lappen.