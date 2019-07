Vekst for Coop Extra i Furene

New Articles

Coop Extra i Furene har ei god utvikling: Til no i år har omsetninga auka med to prosent samanlikna med same periode i fjor, seier Coop Nordvest i ei pressemelding.

– Vi har gjort akkurat det vi har lova kundane våre, som er dei som eig oss, og gitt dei den billegaste handlekorga. Resultat viser at Extra er ei av dei billegaste kjedene i Noreg, og det er vi stolte av, seier butikksjef Sissel Myklebust på Extra i Furene.

Ho er stolt over at Coop si lågpriskjede nyleg vart kåra til den rimelegaste daglegvarekjeda både i VG og Nettavisen.

- Ingen annan daglegvarekjede veks raskere i årets første halvår – både vekst i eksisterende butikkar og totalt der nye butikkar er rekna med. Marknadsdelen ved utgangen av juni var på rekordhøge 14,3 prosent – ein auke på 1,4 prosent frå same periode i fjor, ifølge ferske tal frå analyseselskapet Nielsen.