Gode søkjartal på høgskulen

– Etter at alle søknader er handsama, vart det i dag klart at rekordmange har fått tilbod om studieplass i årets Samordna opptak (SO). Ved Høgskulen i Volda er det sende ut omlag like mange tilbod som i fjor, vert det opplyst på høgskulen sine nettsider.

Fungerande direktør Per Halse på høgskulen i Volda, seier det særleg er sosionom og barnevernspedagog som er populære.

– Sosionom og barnevernspedagog har over 300 på venteliste på kvart av studia. Det er også venteliste på journalistikk og medieproduksjon, barnehagelærar heiltid og deltid, samt den nye nettbaserte historiebacheloren vår, seier Halse til hivolda.no

Eitt av dei nye studia i år, er bachelor i historie. Her er 90 tilbod sende ut, i tillegg til at det er ventelister. På master i grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10, er det sendt ut 100 tilbod. Dei praktiske og estetiske faga, særleg årsstudium Friluftsliv, har også gode søkjartal.

– Det er sjølvsagt gledeleg at dei gode søkjartala til Høgskulen i Volda held fram, og at studietilboda våre er ettertrakta. Det er også kjekt å sjå at det er ein god miks av dei tradisjonelt populære studia våre og dei nye tilboda som ligg «øvst» på listene, seier Halse, til hivolda.no.

Sjølv om mange studie byrjar verte fullteikna, er det framleis nokre ledige studieplassar på høgskulen. Ei liste over desse, finn ein på høgskulen sine nettsider.