– Har nokon sett kaninen min?

New Articles

Petter var måndag i gang med å henge opp sakna-plakatar i butikkane i sentrum. Håpet er at nokon skal sjå kaninen og ta kontakt.

Det var laurdag morgon at farfaren til Petter oppdaga at kaninen, som er av typen løvehodekanin og heiter Karamell, hadde greidd å stikke av frå buret sitt i Støylevegen. Petter var då vekkreist, men er no i gang med å leite bygda rundt.

– Vi kom heim frå ferie i dag. I mellomtida har heile nabolaget leita etter Karamell, sa Petter medan han hengde opp plakatar.

Om nokon har sett Karamell, kan dei ringe 911 04 989 eller 909 34 903.