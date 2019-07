Melder forsøpling til politiet

New Articles

– Eg fekk rett og slett sjokk då eg såg alt som låg att. Dette er det verste eg har sett av forsøpling i Romedalen, seier Laila Sæbønes.

Laurdag var ho og familien på tur til selet deira på Steinstøylen for å delta på naturcampen som fann stad der.

– På veg heim att etter showet, kom vi til plassen som vi kallar Stilla, for der er så fint å bade. Der såg vi at noko plast bles i vinden, så vi stoppa og plukka det opp. Då hadde sauene allereie ete litt på posten. Litt lenger borte, såg vi at fleire sauer stod rundt bålplassen. Då vi gjekk ned for å sjå, fekk eg rett og slett sjokk, seier Sæbønes.

Ikkje-brennbart søppel

I restane av bålet, låg det att 10–15 hermetikkboksar, syltetøyglas, påleggsboksar, bind, toalettpapir, aluminiumsfolie og anna søppel som ikkje hadde brent opp.

– Sauene stod og forsynte seg fritt av dette. Eg håper dei ikkje har fått i seg noko skadeleg, men eg har informert eigaren av sauene om kva som har skjedd, seier Sæbønes.

Ho og familien plukka saman søppelet og tok det med seg. Det var nok til å fylle tre bereposar.

– Eg forstår ikkje at folk kan gjere slikt. Alle no til dags er vel så opplyste at dei forstår at dette ikkje går an. Både med tanke på naturen og framtida til jorda, og ikkje minst på grunn av dyra som går der og beitar.

Melder saka til politiet

Sæbønes vart så opprørt over forsøplinga at ho posta eit innlegg om det på Facebook, der ho i klare ordelag fortalde kva ho meinte om forsøplinga. Innlegget vart i helga heftig diskutert og delt.

Vidare opplyser Sæbønes at ho kjem til å melde saka til politiet.

– Vi har fleire vitne som har sett dei som vi trur står bak, seier ho. Vidare presiserer ho at det ikkje var dei som var med på Naturfestivalen sin camp som stod bak.

– Så vidt vi veit, hadde dei ikkje noko med dette å gjere. Dei hadde eit utruleg flott arrangement der i helga, seier ho.