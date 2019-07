New Articles

Det vart laurdag ettermiddag oppdaga at nokon har gjort innbrot i to bygningar i Volda. Det skal vere snakk om ein organisasjon, og eit privateigd næringsbygg. Dei to bygga ligg ikkje så langt ifrå kvarandre. Ein politipatrulje var laurdag kveld på plassen for å sikre spor. I 21-tida opplyste politiet at dei arbeidde med å kartlegge kva som har vorte stole.