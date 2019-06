Braktap for Ørsta

New Articles

Fredag kveld var det klart for siste kamp i 4. divisjon for Ørsta a-lag før sommarferien. Dei reiste mannsterke til Valdervoll gras for å spele runde 11 mot Valder. Før kampen låg heimelaget på 4. plass 14 poeng, og Ørsta på 10. plass med 11 poeng.