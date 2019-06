New Articles

Ørsta Røde kors, hjelpekorps, melder at dei måndag vart kalla ut til aksjon til Norangsfjorden: "For tredje dag på rad vart Ørsta Røde Kors Hjelpekorps kalla ut på aksjon. To turistar hadde gått seg skårfaste på Slogen. Seks mann rykka ut, men kunne snu etterkvart sidan CHC-redningshelikopter frå Florø fikk heisa dei ut frå fjellet."