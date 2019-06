Rusa kranglefant og UP-kontroll i Dalsfjorden

New Articles

Det første oppdraget politiet måtte handskast med, var ein person som laga bråk på ein uteplass i Volda sentrum natt til laurdag. Politiet vart tilkalla, og fann det best å vise vekk mannen. Han fekk forbod mot å opphalde seg i sentrum til klokka 08 laurdag morgon.

Laurdag kveld hadde UP trafikkontroll i Dalsfjorden. Ein person vert meld for å køyre bil med hengar utan gyldig førarkort for det.

Dei stoppa også ein bilførar som ikkje hadde gyldig førarkort. Han gav også opp falsk personalia til politiet. For dette vert han meld.