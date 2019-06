Nedgang i arbeidsløysa i Ørsta og Volda

New Articles

Både i Ørsta og Volda gjekk arbeidsløysa ned i mai, syner tal frå Nav i Møre og Romsdal.

I Ørsta er 111 arbeidsføre personar utan arbeid. I Volda er talet 105 personar.

I prosent er arbeidsløysa i Ørsta 2 prosent og i Volda 2,3 prosent. Samanlikna med for eit år sidan har arbeidsløysa i Ørsta gått ned med tretten personar. I Volda har arbeidsløysa derimot auka siste året med 31 personar.

God utvikling

I heile Møre og romsdal er det ei god utvikling i arbeidsløysa.

– Vi har hatt ei god utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal hittil i 2019. I januar hadde vi omtrent same arbeidsløyse her som i landet, medan vi no har 0,13 prosentpoeng lågare. Samanlikna med same tid i fjor har vi ein reduksjon på nesten 10 prosent, medan landet totalt har omtrent same arbeidsløysa no som for eit år sidan, seier direktør Stein Veland i Nav.

– NAV si bedriftsundersøking fortel oss at 25 prosent av bedriftene ventar ein auke i arbeidsstokken. Samtidig kjem det fram i undersøkinga at mangelen på arbeidskraft er dobla det siste året. Dette styrkar trua vår på at arbeidsløysa vil halde seg låg, og kanskje reduserast ytterlegare, i månadane framover. Vi har no eit godt høve til å følgje opp regjeringas inkluderingsdugnad, slik at fleire av dei som står utanfor arbeidslivet kan kome i arbeid. Det vil gjere godt for den einskilde, verksemda, lokalmiljøet og for storsamfunnet, seier Veland.

I mai 2019 er 2 777 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,0 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 9,3 prosent frå same månad i fjor.

I mai 2019 har vi 911 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 194 færre enn i mai 2018. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 3 688 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 1,7 prosent for kvinner og 2,3 prosent for menn.

I landet er det 59 813 heilt arbeidslause. Dette er 2,1 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 0,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Registrering

På grunn av enklare registreringsrutinar frå november 2018 på nav.no for nye arbeidssøkarar tar det kortare tid å bli

registrert som arbeidslaus. Dette gjer at arbeidsløysa nå er rundt 3-5 prosent høgare enn den ville vore med gammal registreringspraksis.