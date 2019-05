Kjørte VIP-bil til Sæbø – er dette Scarlett Johansson?

New Articles

Det skal pågå filminnspilling på Sæbø i Ørsta framover, og tirsdag ettermiddag landet et privatfly på Vigra. Etter det Sunnmørsposten får opplyst skal det ha vært en svært kjent skuespiller på flyet.

Kilder fulgte biler fra Trips of Norway AS til ferga Solavågen - Festøy og videre til Sæbø. Der ble skuespilleren sendt inn bakveien på Sagafjord hotel.

Ifølge Møre-Nytt skal det være strengt vakthold rundt hotellet. Etter det Sunnmørsposten og Møre-Nytt har grunn til å tro, skal det starte opp filminnspilling onsdag.

Vil ikke bekrefte at det er Scarlett

– Jeg kan bekrefte at vi er her inne på Sæbø og at planen er å reise videre i morgen. Mer kan jeg ikke si, sier Tore Ruth Aakre i Trips of Norway.

Aakre vil ikke bekrefte at det var Scarlett Johansson som satt på i bilen, og som Sunnmørsposten fikk tilsendt bilde av på fergekaia over til Festøy.

– Det er veldig strenge regler for alle prosjekter vi er med på. Vi er med på mange filmprosjekt og da signerer vi på avtaler som vi må forholde oss til, sier Aakre.

Han forteller at de har 30-50-mann i sving.

Møre-Nytt har fått bekreftet at det er en ny Marvel-film på gang. Der er Black Widow hovedpersonen, som blir spilt av Scarlett Johansson.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med filmeksperter, som har fått sett bildene vi har fått tilsendt. Ingen av dem kan si helt sikkert at det er Johansson på bildene, men de synes det ligner filmstjernen.

