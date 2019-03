- Sterkt ynske om å få til fakkeltog

New Articles

Aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter inviterer til fakkeltog for Mork søndag kveld.

Fakkeltoget startar frå Furene kl. 18.30, og deltakarane går til Mork rehabiliteringssenter. Der vert det musikk ved Volda hornmusikk, og det vert ei rekkje appellar.

– Talelista er ikkje klar, men det vert representantar frå brukarane/pårørande, dei tilsette, og frå det politiske miljøet, fortel Ingrid Opedal i aksjonsnemnda.

Aksjonsgruppa samansett av Aklestad, Opedal, Per Gunnar Sætre, Per Ivar Lied og Reidun Tvergrov Øye kom saman tidlegare i vinter. Dei tok opp tråden etter at Facebook-side til støtte for Mork senter vart etablert i 2011. Denne gruppa hadde tusen følgjarar. Etter at nedleggingstrugsmålet kom opp igjen for nokre månader sidan, har talet på følgjarar kome opp i 5.000.

– Det var eit sterkt ynske frå fleire om å få til eit fakkeltog, og då vart aksjonsgruppa danna, fortel Aklestad.

Då klinikksjefen Jorun Bøyum i Klinikk for medisin og rehabilitering i februar konkluderte med at ei nedlegging av Mork ikkje var fagleg forsvarleg, vart arbeidet med eit varsla fakkeltog stansa. Dei fleste trudde senteret var berga.

Men nokre var i tvil, mellom dei Reidun Tvergrov Øye.

– For eg har sett dette før. Det er ei slags seigpining, seier Tvergrov Øye.

Og då nedleggingsspøkelset kom fram att måndag, tok aksjonsgruppa straks tak i saka, og no er det klart for tog søndag.

Aksjonsgruppa er opptekne av å få fram at fagmiljøet etter risikoanalysen konkluderte med at det ikkje er helsemessig forsvarleg å leggje ned Mork rehabiliteringssenter.

– Difor er det uforståeleg at helsedirektøren rår til nedlegginga, seier Sætre.

Adressa for fakkeltoget komande søndag er styret i helse og Møre og Romsdal. Det er der det avgjerande slaget vil stå komande onsdag.

– Og vert det eit nei til vidare drift der, vil nedbygginga av Mork starte umiddelbart. Dei viktige fagfolka er etterspurde, og vil ikkje vente eitt år på å misse arbeidet, seier Sætre.

Aksjonsgruppe presiserer at deira aksjon er til støtte til alle nedleggingstruga tiltak i fylket: distriktspsykiatrisk senter på Sjøholt, fødeavdelinga ved Kristiansund sjukehus og rehabiliteringssenteret på Aure.