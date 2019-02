Landbruksministeren til Ørsta

New Articles

Tysdag 26. februar kjem landbruks- og matminister Olaug Bollestad til Ørsta om kvelden. Då arrangerer Ørsta KrF eit møte med statsråden som er ope for alle interesserte, heiter det i ei pressemelding frå Ørsta KrF.

- Vi gler oss veldig til at Olaug kjem til Ørsta. I kommunen vår er landbruk ei viktig næring. Difor håper vi at mange som vil stille spørsmål til landbruksministeren tek turen til Ørstahallen den tida ho vert der. Møtet er ope både for medlemar og andre interesserte, opplyser Hjørdis Almelid Vikenes, leiar i Ørsta KrF.

Olaug Bollestad er ein erfaren politikar, som har vore medlem i kommunestyret i heimkommunen og også ordførar i Gjesdal i fleire år. Som mangeårig stortingsrepresentant har ho hatt ulike verv. Av utdanning er ho sjukepleiar. Ho er i dag fungerande leiar for Kristeleg Folkeparti og frå 22. januar i år er det landbrukspolitikken her til lands som er heiltidsarbeidet hennar.

- Som rikspolitikar er det veldig matnyttig å få innspel frå folk i frå ulike kommunar og i frå ulike næringar. Vi håper difor at både bønder, fiskarar, bygdekvinner og bygdemenn - og mange andre som vil snakke med landbruksministeren. Set difor av kvelden når Olaug vitjar Ørsta tysdag 26. februar, oppmodar Almelid Vikenes.