Odd A. Folkestad trekkjer seg

Ein av dei er den profilerte lokalpolitikaren Odd Folkestad. Han er gruppeleiar for Frp i kommunestyret, og var den som fekk flest personstemmer av alle i partiet ved siste val.

- Det har over lang tid vore ei intern uro i Volda Frp. Og dette dreier seg altså om lokallaget, ikkje om Framstegspartiet som parti, seier Odd A. Folkestad.

Måndag var det nominasjonsmøte i Volda Frp. Ei nominasjonsnemnd, leia av Lars Barstad, la fram ei liste med seks kumulerte. Ved kumulering vert namnet ført opp to gongar, noko som i praksis betyr at det vert svært vanskeleg for andre på lista å få kommunestyreplass.

Tre av dei fire som i dag sit i kommunestyret var ikkje mellom dei kumulerte. Det er Odd A. Folkestad, Sindre Kvangarsnes og Edvin Dale. Heller ikkje Egil Berg, som er første varamann, var kumulert.

Dette førte til at alle desse fire trekte seg frå den endelege lista.

Odd A. Folkestad seier han oppfattar dette som eit resultat av ein langvarig konflikt innad i lokallaget.

- Eg har vore gruppeleiar og har kanskje sett meir på kva som er muleg å oppnå, enn kva som er typisk Framstegspartipolitikk. Skal du få til noko i lokalpolitikken må du søke samarbeid. Det har og vore usemje mellom meg og lokallagsleiaren ( Roald Espset), spesielt når det gjeld næringspolitikk. Det har mellom anna handla om kva som skal til for å skape næringsutvikling i Volda sentrum.

Sindre Kvangardsnes er ein av dei andre som no går ut av Frp.

- Signala frå nominasjonsnemnda var ikkje til å misforstå, og vi var samde om korleis vi skulle reagere på det, seier Kvangardsnes.

På årsmøtet oppstod diskusjon om det var rett å kumulere nokon eller ikkje. Etter det Møre-Nytt har grunn til å tru enda det med ei avstemming der 13 stemte imot å bruke kumulering, medan 12 stemde for.

Eter det Møre-Nytt har grunn til å trur er lokallagsleiar Roald Espset på førsteplass på den endelege lista, og han er med det Volda Frp sin ordførarkandidat. Rune Barstad står på andreplass, Synnøve Leirvik på tredje, Eiliv Halkjelsvik på fjerde og Håvard Håskjold på 5. Alle desse fem var mellom dei seks som var foreslått kumulerte. Den sjette trekte seg før møtet.

Det er altså gjort prioritering på lista, men ingen er kumulerte.

Odd A. Folkestad melde seg inn i Framstegspartiet før førre kommunestyreval. I perioden før representerte han Ferjelista.

- Kva gjer du no med den politiske karrieren?

- Eit alternativ er å gi seg. Eit alternativ å melde seg inn i eit anna parti, eit anna alternativ er å prøve å skifte ei uavhengig liste, saman med dei andre som går ut av Frp, seier Odd A. Folkestad.