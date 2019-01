Skredgruppa kalla ut til Geiranger

New Articles

Torsdag ettermiddag vart det meldt om eit snøskred i Geiranger, og at det var mistanke om at to bilar vart tekne av skredet.

Skredet gjekk over fylkesvegen ved Granderøysa mellom Geiranger og Eidsdal.

Fire medlemmer frå skredgruppa i Ørsta og Volda vart kalla ut for å bistå i eit eventuelt søk.

Klokka 16.57 melder politiet på Twitter at det ikkje er meldt om bilar i skredet, men at at det er uovesiktleg, og uråd å utelukke.

Det vert arbeidd med å få søkjeutstyr og mannskap til området, men tett snødrev gjer arbeidet med dette vanskeleg.