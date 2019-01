Vurderer rasfaren på Vartdal

New Articles

Fem husstandar vart evakuerte nyttårsaftan. I dag er ein geolog på Vartdal for å vurdere rasfaren i Årsetdalen. Også folk frå vegvesenet og kommunen er på plass om formiddagen første nyttårsdag.

- Det er mykje mindre vatn i vegbanen i dag enn i går. Det er og mindre vatn oppe i fjellsida, så det ser betre ut, seier teknisk vakt i Ørsta kommune Dag Jarle Aa.

Avgjerda om folk kan flytte tilbake vert tatt av politiet i samråd med krisestaben i Ørsta kommune.

Årsetdalen vart også råka av straumbrot frå om lag klokka 0500 1. nyttårsdag. I tillegg var det korte straumbrot på Vartdalsstranda. Alle har fått tilbake straumen, skriv Mørenett på sine heimesider.

Nyttårsaftan vart svært nedbørsrik. På Ytre-Standal målte Endre Standal 96,5 mm på sin målestasjon.

Men det har ikkje vore alvorlege hendingar andre stader i Ørsta, enn i Årsetdalen.

- Vi hadde problem med mykje vatn på øvre Vallabøen,men vi hadde ein gravemaskin på staden og fekk førebygge flaum. Også over Standaleidet var folk i sving for å grøfte opp vegen i går, seier Dag Jarle Aa.

Brannvesenet i Ørsta rykka ut for å hjelpe ein huseigar som frykta at vatnet rann inn i kjellaren nyttårskvelden,men her var kommunen sine folk ikkje involvert.

Kaldare ver 1. nyttårsdag gjer at nedbøren kjem som snø langt nedover fjellsidene. Dermed er faren for flaum redusert.