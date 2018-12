Det enda med konkurs

New Articles

I sommar stengde Norrøna Pub i Ørsta dørene for godt. I slutten av november slo driftsselskapet, Pubdrift Ørsta AS, seg sjølve konkurs, og melde såleis oppbod.

Konkursen vart opna 28 november.

Rekneskapen for 2017 ligg ikkje føre, men rekneskapen for 2016 viste eit resultat før skatt på 253.000 kroner.

Nina Prestegarden Vatne er oppnemnd som bustyrar. Krav i buet må meldast henne innan 2. januar. Første skiftesamling vert halden 7. januar i tingretten i Volda.

Det var i slutten av juni i sommar at Norrøna Pub stengde dørene. På Facebook la drivarane ut ei melding der dei skreiv at at det var med tungt hjarte dei stengjer døra og takkar for seg.

«Takk for alle dei gode minne og den lærerike tida, alle kundar og alle tilsette som har vore med på og gjort dette til den gode staden det var», stod det i meldinga.

Norrøna Pub i Vikegata var ein populær samlingsstad i mange år.

No vert lokala bygt omm til anna føremål.