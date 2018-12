Vil ha Volda-tunnel med eitt tunnelløp - kan verte 300 mill rimelegare

New Articles

Volda Framstegsparti ønskjer at Volda-tunnelen skal byggjast 300 millionar rimelegare, og såleis etter opphavleg plan.

I eit notat til ordførar og rådmann i Volda ber Volda Frp om at kommunen straks tek kontakt med Statens vegvesen for å be om at Voldatunnelen vert planlagt og bygt etter opphavlege planar. Det betyr tunnelklasse C, og ikkje D, slik det er lagt opp til.

I kommunedelplanen for E39 Volda-Furene var tunnelklasse C lagt til grunn.

- I bestillinga av reguleringsplanen er det som utgangspunkt valt tunnelklasse D. Skilnaden på desse tunnelklassene er at tunnelklasse C kan brukast opp til ein årsdøgntrafikk på 8000, medan tunnelklasse D kan brukast opp til ein årsdøgntrafikk på 12.000, og krev rømingstunnel. Trafikkberekningar viser at årsdøgntrafikken i Voldatunnelen vil vere om lag 9000 i år 2041.

Det skriv gruppeleiar Odd A. Folkestad i notatet til leiinga i kommunen.

Han viser til at det i planomtalen er planlagt at Voldatunnelen skal ha to løp (klasse D), medan det som har vore planlagt tidlegare har vore eit løp (klasse C).

- Det å planlegge Voldatunnelen med klasse C har tidlegare vore berekna til ein kostnad på om lag 900 mill. Dersom tunnelen skal planleggjast og byggjast med klasse D er denne investeringa auka til om lag 1.200 mill, skriv Folkestad.

Han viser til kostnadsfordelinga mellom staten og lokal finansiering tidlegare har vore rimeleg klarlagd.

- Etter at kostnadspåslaget på 300 mill vart kjent, har det vorte stor usikkerheit korleis dette skulle dekkjast mellom staten og bompengar lokalt, skriv Folkestad.

Gruppeleiaren i Volda Frp legg til at dersom det ein gong skulle verte trong for eit ekstra tunnelløp, så vil dette vere både teknisk og praktisk heilt uproblematisk.