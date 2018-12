Synnøve Rekkedal Hill vart Årets Eldsjel

New Articles

Det sa Synnøve Rekkedal Hill då ho torsdag, i samband med kommunestyret, vart tildelt prisen for Årets Eldsjel.

Ordførar Stein Aam overrekte prisen, og las opp juryen si grunngjeving for prisen:

"Synnøve Rekkedal Hill vert omtalt som ei klassisk eldsjel. Alltid full av energi. Alltid ei sak ho brenn for. Alltid ein søknad ho arbeider med, ein telefon for å skaffe bidrag, ein aksjon for å påverke, ein dugnad ho skal ha folk til, eller ei øving eller framsyning frå ballettskulen.

Synnøve har eit sterkt og breitt engasjement for heimbygda, for Hjørundfjorden og heile Ørsta og regionen. Ho organiserer og påverkar, får ting gjort - og gir andre lyst til å yte.

Du er høgt og lavt med eit utretteleg pågangsmot - eit ekte engasjement, for bygdene og for sentrum - og ikkje minst menneska, ungdomane og borna. Nokre av dei sakene du er engasjert i er trafikktrygging. Det er Hjørundfjord kulturvernlag - der du har vore leiar dei siste åra - med stadig nye prosjekt. Du skaffar pengar, skriv søknader og startar aksjonar – den siste i haust saman med andre for ny røntgenmaskin – og tidlegare aksjonar for å påverke og bevare tilbod ved vårt gode lokalsjukehus i Volda. Og ikkje minst har du vore avgjerande for ballettskulen i Ørsta og Volda – èin av landet sine største med 450 elevar i alderen 5-21 år. Synnøve har vore arbeidande styreleiar og rektor sidan 2001.

Synnøve har vore umåteleg viktig for alt dette. Men heller ikkje ho har gjort jobben åleine. Mange har bidratt både i kulturvernlaget, til restaurering, i aksjonane for sjukehuset og for ballettskulen. Èin av dine nære og viktige støttespelarar er Richard. Så litt av eldsjel-prisen er også din, Richard. For slik er det - også eldsjelene treng støtte og fellesskap!

Vi håper prisen kan vere ein inspirasjon for alle i heile Ørsta til vidare engasjement og arbeid i lokalsamfunna. Prisen til Synnøve er derfor også ei takk og anerkjenning til personar og lag som gjer ein frivilleg innsats i lokalmiljøa rundt om i heile kommunen. Stå på vidare!"

Årets eldsjel får diplom og ein gåvesjekk på kr 20.000 frå Sparebanken Møre - til eit godt formål lokalt.

Prisvinnaren var svært glad for prisen.

- Denne prisen heng høgt. Eg vert hekta og rusa på å bruke fritida på frivillige, og ektefellen min Richard støttar meg i alt, ja, han er nesten meir hekta enn meg. Etter at vi vart pensjonistar har vi jobba saman med alle prosjekt. Eg hadde ønskt at fleire på vår alder kunne verte like hekta på frivillig arbeid. Det gir gode opplevingar, og vi møter mange kjekek folk, sa Rekkedal Hill.

Ho gjorde det klart at prispengane skal gå til gamle Stavset skule og restaureringa.