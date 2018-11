New Articles

Dei siste kveldane og nettene har gatelysa langs ein stor delar av E39 gjennom Ørsta sentrum vore uta av drift. Også i Parkvegen var gatelys ute av drift. Dermed var det mørkt i deler av sentrum.

Lesarar har vendt seg til Møre-Nytt og peika på at det kan oppstå trafikkfarlege situasjoner. I går ettermiddag vart ein fotgjengar overkøyrd i det kan skulle krysse vegen via eit fotgjengarfelt. Politiet opplyser at påkøyrselen skjedde ved Cirkle K- stasjonen, men dette var i skyminga på ettermiddagen.