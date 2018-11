Ørsta sentrum mangla gatelys- tilbake no

New Articles

Dei siste kveldane og nettene har gatelysa langs ein stor delar av E39 gjennom Ørsta sentrum vore uta av drift. Også i Parkvegen var gatelys ute av drift. Dermed var det mørkt i deler av sentrum.

Lesarar har vendt seg til Møre-Nytt og peika på at det kan oppstå trafikkfarlege situasjoner. I går ettermiddag vart ein fotgjengar overkøyrd i det kan skulle krysse vegen via eit fotgjengarfelt. Politiet opplyser at påkøyrselen skjedde ved Cirkle K- stasjonen, men dette var i skyminga på ettermiddagen.

Det er BKK Enotek som har ansvaret for gatelysa, men dei meier å ha gjort sitt.

– Det store utfallet i Ørsta fekk vi melding om, og vi rykka ut. Det viste seg at tennpunktet var tatt vekk. Dette var utført ved ein feil av ein annan aktør som jobba for kommunen. Vi har varsla dei og dei har lova å ordne dette, seier Geir Noss, divisjonssjef BKK Enotek AS.

Dei andre "aktørane" har gjort jobben. Onsdag ettermiddag var det på nytt lys i Ivar Aasen-gata.