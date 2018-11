- Vi skal finne Maja, seier politiet

New Articles

Det kom fram tysdag, då politiet saman med Ørsta Røde Kors, orienterte formannskapet om status for den omfattande leiteaksjonen etter polske Maja Justyna Herner.

Seksjonsleiar for vakt og beredskap i politiet på Søre Sunnmøre, Frode Halse Digernes, fortalde om ambisjonane:

- Vi skal finne Maja. Og vi har ikkje sett nokon dag for å avslutte aksjonen.

Digernes seier at dei må halde alle teoriar opne, men at hovudteorien framleis er at Maja ligg ein stad i terrenget.

- Vi prøver å finne nye bitar i puslespelet, og saman med Røde Kors prøver vi å kome fram til stader i terrenget der det kan leitast. Det er ikkje alle stader der det har vore finsøk, fortel Digernes.

Etterretning

Sidan søndag har rundt 30-35 personar i politiet jobba med etterretning.

- Saka er ei lita gåte. Det vert jobba for å få nye opplysningar for å finne ut kvar den sakna kan vere, slik at det kan setjast i gang nye søk, fortalde Halse Digernes.

Ein av den sakna sine mobiltelefonar står altså sentralt. Og det vert brukt store ressursar på å finne ut kvar den sakna var då telefonen hennar sist gav frå seg signal, og truleg miste straumen.

Innsatsleiar Stian Meek fortel at hjelpeapparatet ikkje hadde nokon opplysningar om kvar den sakna hadde tenkt seg på tur.

- Men vi visste at ho ein gong tidlegare hadde vore i gapahuken i Skåla. Og då kan fjella ikring vere potensielle turmål. Vi søkte ut frå eit visst punkt, bilen til den sakna, og pøvde å kvalitetssikre dette og vi følgde leielinjer ut i frå naturlege stiar, fortalde Meek.

Det vart søkt heile onsdagskvelden med varmesøkande kamera frå helikopter. Og leitemannskap var på alle fjelltoppar i nærleiken.

Parallellt med leitinga vart det jobba med å kartlegge den sakna sine rørsler.

Politiet gjorde det klart at Ørsta er ufatteleg heldig som har ei slik mobilisering og apparat i høve redningsaksjonar.

- Her er eit kjempeapparat av flinke og kompetente folk. Andre plassar er ikkje i nærleiken av å få mobilisert ein så storstyrke, sa Frode Halse Digernes.

Også Kristin Riise, leiar i Ørsta Røde kors og leiaren i hjelpekorpset, Øystein Øye Bjørdal orienterte om aksjonen. Røde Kors var budde på at det kunne kome ein redningsaksjon.

- Ein medlem av oss hadde vore på fjelltur på Nivane den dagen Maja forsvann, og han la ut på internsida vår på Facebook at det kanskje kunne kome ei melding om ein aksjon, fortalde Kristin Riise.

Dette stemde, og det gjekk kort tid frå då alarmen gjekk til leitinga var i gang frå Røde Kors.

- Allereie onsdag kveld var vi over femti som leita. Og det kom jamt med folk utover kvelden og natta, sa Riise.

Røde Kors rosar samarbeidet med politiet, og ikkje minst den enorme ja-haldninga frå folket.

- Viljen til å hjelpe er enorm i Ørsta, sa Riise.

Bjørdal supplerte, tydeleg imponert over private og næringsliv:

- Ja, vi kan eigentleg berre seie kva vi treng, og så får vi det.

Innsamling

På internett er det etablert innsamlingsaksjon for Ørsta Røde Kors gjennom Speis. Allereie no er det kome inn over hundre tusen kroner.

- Desse pengane skal vi dele med andre organisasjonar, fortalde Røde Kors-leiarane som også er svært glade for at Sparebank 1 Søre Sunnmøre vil gi Ørsta Røde Kors hundre tusen kroner.

Ordførar Stein Aam takka for ein stor innsats frå mange. Og Jostein O. Mo tillet seg å takke Røde Kors og politiet på vegner av bygdefolk.

- Det er utruleg alt godt de har gjort, sa Mo.

Formannskapet avslutta seansen med applaus til det som må kallast heltar i lokalt redningsarbeid.