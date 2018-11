Vartdal Plastindustri kjøper aksjemajoriteten i Bodø-bedrift

New Articles

Dette går fram av ei pressemelding Vartdal Plastindustri har sendt ut.

- Vartdal Plast tek med dette eit nytt, viktig steg i satsinga på den norske byggevaremarknaden og styrkar samtidig posisjonen innan ferskfiskemballasje, heiter det i meldinga.

- Sidan Vartdal Plast starta byggsatsinga på midten av 90-talet har Vartdal Plast gradvis bygd seg opp til å verte ein landsdekkande produsent og distributør av byggevarer til dei norske byggevarekjedene. Løvold Industri har i fleire år vore ein viktig samarbeidspartnar for Vartdal Plast og gjennom dette samarbeidet har Vartdal-produkta hatt ein marknad i den nordlege delen av Noreg. Dette er såleis ei naturleg utvikling for at Vartdal-produkta skal verte tilgjengelege for endå fleire kundar nord for Trondheim.

- Dette vil betre tilgangen på våre produkt også i den nordlege delen av Noreg, noko vi trur vil bli tatt godt imot av aktørar innanfor byggvare, fiskeri og oppdrett, seier dagleg leiar i Vartdal Plastindustri AS, Jan Endre Vartdal.



Fiskeri og oppdrett er viktige næringsvegar i den nordlege delen av Noreg.

- At Vartdal Plast går inn på eigarsida i Løvold Industri, vil også føre til at fleire emballasjeprodukt og gode løysingar vil verte tilgjengeleg for ei større kundemasse. Dei nordlege fylka, Nordland, Troms og Finnmark, har mykje verdiskaping, og vi ser eit stort potensial i å få eit endå betre fotfeste i denne regionen, seier Vartdal.

- Gjennom dette vert vi ein slagkraftig og leveringsdyktig byggvare- og emballasjeleverandør i dei nordlege fylka, med eit stort varespekter og stor fleksibilitet», legg Vartdal til.



- Vi ser fram til å få Vartdal Plastindustri AS inn på eigarsida. Dette er eit selskap som har vist stor evne til omstilling og innovasjon og som vi har tru på vil bidra til å løfte Løvold Industri AS, og samtidig utnytte dei mange moglegheitene som fins i vårt naturlege nedslagsfelt, seier dagleg leiar i Løvold Industri AS, John-Henrik Løvold.

Fakta om bedriftene:

Vartdal Plast:

Vartdal Plast har sitt hovudkontor på Vartdal. I tillegg til dette har bedrifta produksjonslokalitetar på Ualand (Rogaland), Hjelmeland (Rogaland), Biri (Oppland) og logistikksenter i Sykkylven (Møre og Romsdal). Bedrifta opererer innan fire forretningsområde: fiskeemballasje, byggisolering, teknisk emballasje og logistikk.

Konsernet har ei samla omsetning på ca. 800 mill. med om lag 200 tilsette.



I tillegg har selskapet eigarinteresser både i Nesseplast AS, med produksjon på Nessane (Sogn og Fjordane) og på Bømlo (Hordaland), og i Atlantic Styro på Lovund (Nordland).

Løvold Industri:

Løvold Industri AS er ein sentral aktør innan produksjon og leveranse av fiskekasser langs kysten i regionen. Selskapet har en solid marknadsandel innan oppdrett- og fiskerinæringa, og har dei siste åra satsa på å auke leveransar av byggisolasjon til byggevarekjeder og byggevarehus, samt til entreprenørar og større prosjekt.

Løvold Industri AS har moderne fabrikk i Bodø med ny produksjonslinje, som gir auka fleksibilitet og større evne til å tilfredsstille behova og krava til kundane. Det er 14 tilsette i Løvold Industri AS og selskapet omsette i 2017 for 58,4 mill.