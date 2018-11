Står samla for å berge Skår-ruta

New Articles

Aktørane fryktar tilbakesteg for reiselivet i Hjørundfjorden, der det har vore aukande aktivitet dei siste åra. Optimismen rår, og det er oppsving i merksemd og talet på besøkande.

– Heilt grunnleggande i dette fine samspelet mellom alle gode krefter, er ferjene på fjorden. Ferja bind bygdene i hop, pendlarane i dei ulike grendene stolar dagleg på ferja, nærbutikkane, hotell og lokale bedrifter er avhengig av ferja for sikker framføring både av gjestar og gods, skriv 29 reiselivsaktørar i eit opprop.

Dei viser til at fylkeskommunen i tilbodsgrunnlaget for ferjedrift la opp til : Kutt i avgangar mellom Trandal – Standal, at ordinære turar er lagt om til signalturar og at ruta til Skår i realiteten er foreslått nedlagt.

– Vi forstår at fylkeskommunen etter lokalt påtrykk har endra anbodet slik at det framleis vil vere kveldsrute til Standal og Trandal, og at forslaget om signalrute er lagt vekk. Det er vi glade for. Men ei viktig og avgjerande del står att – nemleg å sikre fortsatt ferje til Skår. Ferja til Skår har gått i over 50 år, og vi kan ikkje akseptere at fylkeskommunen legg ned eit ferjesamband utan vidare, står det i oppropet.

Det er berre to fastbuande på Skår, men dette handlar om mykje meir.

– Ferja til Skår er ein del av den samla ruta for Hjørundfjorden som har gode passasjertal. Vi veit frå dei som bur der, at ferja er avgjerande for gardsdrift og vidare utvikling av Skår som reiselivsmål og opplevingsstad. Vi har sett ei positiv utvikling, auka besøk og vekst i passasjerar på ferja dei siste åra. Turistar og besøkande får ekte opplevingar i ekte miljø, ikkje minst på Skår, står det i oppropet