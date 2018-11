Slo til mot høg musikk frå bilar

New Articles

Alt tidleg laurdag kveld vart den første åtvaringa gitt, men det ser ikkje ut til å ha hatt nokon skremeeffekt.

Ut på kvelden kom det klage på bråk frå ein større bil. Politiet skriv på Twitter: "Fleire meldingar om høg musikk frå ein van som har køyrt i sentrum. Påtruffe aktuelt køyretøy, men då utan musikk. Gitt ei klar åtvaring om at anmeldelse vil bli gitt ved nye meldingar."

Og seinare på natta: "Ørsta sentrum. Førar av personbil anmeldt for å ha spelt svært høg musikk i sentrum."

I tillegg var den ein episode med anna ordensforstyrring: "Ørsta sentrum. To berusa menn i 20 åra anmeldt for ordensforstyrringar, etter å ha slått til to andre personar. Den eine av dei fornærma blødde naseblod, elles ingen skade."