Ny leiar i Nye Volda Høgre

Hornindal Høgre og Volda Høgre vart til Nye Volda Høgre på felles årsmøte på Josybuda på Kalvatn fredag kveld.

Ivar-Otto Kristiansen frå Volda vart samrøystes vald til leiar. Med seg i styre får han Bjørn Lødemel og Anne Raftevold frå Hornindal og Jo Stian Tverberg og Solfrid Førde frå Volda.

– Det blir eit styre med brei erfaring og lang fartstid i politisk arbeid, skriv Nye Volda Høgre i ei pressemelding.

– Eg er svært glad og takksam for den tilliten som har blitt vist meg frå medlemane i dei to lokallaga og for at eg får vere med på å bygge eit sterkt politisk lokallag for Høgre i Nye Volda kommune, seier Ivar-Otto kristiansen.

– Som leiar i lokallaget ønskjer eg å vere med på å bygge opp eit lokallag som skal vere ein offensivt og handlekraftig politisk verkstad der folk trivast og kan vere med på å forme politikken i den nye kommunen. Eg ønskjer å prioritere arbeidet med å få med fleire ungdomar og kvinner i politisk arbeid. Eg er også svært glad for at eg har fått med mange dyktige og erfarne kollegaer i styret i Nye Volda Høgre.