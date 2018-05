Er friheita gløymt?

New Articles

Det å ha ei flaggstang innebærer ikkje at ein kun skal bruke den til sine eigne nytteføremål. Det er ikkje kun når dine næraste skal døypast, konfirmerast eller gravleggast den skal brukast. Du har også dine plikter elles i året.

Nakne flaggstenger

Nakne flaggstenger på offentlege flaggdagar er noko av det styggaste ein ser, og dette er dessverre tilfelle i Volda tysdag 8. Mai 2018. 8. Mai er ikkje berre ein vanleg dag, det er friheita sin dag. Tysdag 8. Mai kapitulerte dei tyske militære styrkane og Norge var endeleg fritt. Friheita skal man aldri ta for gitt, det er ikkje sjølvsagt at vi i Norge kan leve fritt i dag. Det er ikkje sjølvsagt at vi kan sove uten bekymringar, det er ikkje sjølvsagt at vi har mat på bordet, og det er ikkje sjølvsagt at vi har vårt eige flagg i raudt, kvitt og blått som vi kan flagge med. Kanskje meinar du det er for lenge sidan 1945, kanskje meinar du det ikkje har noko med deg å gjere.

Ikkje lenge sidan

Det er feil. 73 år er kort tid i den store samanhengen, og friheita råkar oss alle. Om du ikkje flaggar for di eiga skuld, flagg i alle fall for deira skuld. Flagg for alle dei som ofra livet, flagg for alle dei som kjempa. Flagg for alle dei som sloss for at akkurat du kan spankulere fritt, for at akkurat du kan ete iskrem i dag og alle andre dagar i året. Vår plikt er å heidre alle desse med å vise at vi aldri skal gløyme alt dei gjorde og alt dei ofra for vår friheit. Flagget som veiar fritt i vinden den 8. Mai er ein sikker indikasjon på nettopp dette; Vi skal aldri gløyme. Vi må aldri gløyme. Slik vi ser det har du med naken flaggstang i dag tre alternativ: flagg for friheita og for dei som kjempa, skru ned flaggstanga di, eller skam deg!