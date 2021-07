For abonnentar

Visste du at 1. juli er den dagen flest nordmenn har bursdag? Ei oppteljing i 2020 viste at 16546 personar denne dagen kunne sende kvarandre ei hyggeleg helsing: «Gratulerer med dagen!» Avdøde Lady Diana hadde også fødselsdag 1. juli. I år ville den populære prinsessa fylt 60 år. Det kan nemnast at teljinga er irekna at innvandrarar utan kjend fødselsdato vert notert som fødde 1. juli.