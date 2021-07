For abonnentar

Det er sommar og sol. Termometeret ligg og duppar på 20 – talet. Vekslet er fullt av badegjestar som ler og boltrar seg i vatnet. Og kva gjer eg? Eg driv med måling av tak og vegger. Skulle berre … og enda opp med å ta heilt av. Etter eg hadde tømt stove og kjøkken, tenkte eg at: – Å jøye meg, kva er det du driv med Kirsten? No har du teke deg vatn over hovudet. Ja, ja. Då veit eg i alle fall kva feriepengane går til … ler.