For abonnentar

Kva er ein perfekt sommar for deg?

Fint vêr, ete masse is, bade og stå på SUP -brett (stand up paddle). Vere i lag med vennane mine og finne på kjekke ting i lag med familien min. Kvart år brukar vi å telte i Romedalen, det er kjekt. Ferie er tipp topp.