Korleis ser kvardagen din ut?

Kvardagen min er dessverre mykje framfor pcen no når Oslo er nedstengt. Eg jobbar i Oslo musikkråd og som musikkskribent, så heldigvis får eg lytte mykje til ny musikk gjennom dagen. Då får eg liksom reist litt gjennom lyttinga. Og så må eg ut og sykle eller noko med ein gong eg er ferdig med arbeidet for dagen… og late som eg eigentleg syklar over Standaleidet.