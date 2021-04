Steikje surt!

For abonnentar

Fleire gongar når eg vakna i det siste, har eg sett ut vindauget og sagt: Global oppvarming? Raua sa eg!! Ikkje på denne sida av kloden i alle fall. Strengt takk, so er vel dette eigentleg ganske normalt. Vi bur trass alt der vi gjer. Men no har eg vore vêrsjuk. Og so eg som hadde slik trua på at våren var komen……Kven sa revolvar? Når elevane bytter på å spele bordtennis og moke bordet….. Ler. Heldigvis har vêrgudane skjerpa seg dei siste par dagane. Det hjelpte myyykje og humøret steig betrakteleg.