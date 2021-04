Påskedag: Jublande glede!

For abonnentar

Det er rett og godt at påska kjem om våren.

«No livnar i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid»

Elias Blix sin vakre vårsalme er og ein påskesalme.

«Du vår med ljose dagar, med lengting liv og song du spår at Gud oss lagar, ein betre vår ein gong»

Matteus sitt påskeevangelium er så fysisk og konkret. Naturen og menneska ser og sansar.

Liljene og orkideane opnar seg, sola dansar på himmelen, jorda rister, vaktmennesne skjelv av redsle og fell til jorda, og gravsteinen blir rulla frå gravopningen. Det skin eit lys over gravene, ei sol går opp over vår dødsmerkte jord.

Påskedag kjem læresveinane for å sørge og minnast ein dø ven. Dei visste at det var slutt. No er det berre grava og minnene igjen. Inga påsketru der, nei. Game over! Det er den fatale meldinga dei unge dataspelarane i våre dagar får opp på skjermen når dei har tapt. Spelet er slutt! Du kan gje opp! Game over!

Men påskedag kjem engelen frå Gud med helsing frå ei anna verd: Ver ikkje redde! Eg veit de leitar etter Jesus som vart krossfest. Han er ikkje her, han er stått opp frå dei døde!

Påskedag er kvar søndag si mor, er det sagt. Det er sant. Kvar gudsteneste er ei feiring av Jesu oppstode frå dei døde, ei feiring av eit håp som lever fordi Jesus lever. Det er ikkje Game over! Gud skal gjere alle ting nye. (Openb 21)

Vi er kalla til å gje påskebodskapen vidare til nye folk og nye generasjonar. Gå og fortel, sa engelen påskedag. Mange born og unge i vår sekulariserte og langt på veg avskristna kultur lurer på om livet har noko framtid! I ungdomsmiljøa snik narkoseljarar seg inn og pusjar stoff og tablettar til unge menneske som opplever at livet er tomt og frustrerande, at det er Game over! Men det er ikkje slutt.

Påskebodskapen lyfter og ber den kristne kyrkje enno i dag. I ein kultur som seier at alt er relativt og alt flyt, skal vi som kristen kyrkje våge å forkynne Jesus som vegen, sanninga og livet. Vi trur det er sant, det som apostelen viser til som ur-evangeliet: «For fyrst og fremst overgav eg til dykk det som eg sjølv hadde motteke: at Kristus døydde for syndene våre etter skriftene, at han vart gravlagd, at han sto opp att den tredje dagen etter skriftene, og at han synte seg for Kefas og deretter for dei tolv.» ( 1. kor 15, 3-5)

Dei var ikkje sterkt-truande desse fyrste påske-vitnene. Men med stort frimot sto dei fram med sitt vitnemål om den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus. Dei sa nei til keisarkult og avgudsdyrking. Konsekvensen vart for mange forfylgjing og martyrdød. Slik kristne rundt i verda må lide og døy for si vedkjenning til Jesus Kristus i vår tid.

«Og sjå, Jesus kom imot dei og sa: Ver helsa! Ver ikkje redde! Då gjekk dei fram, tok om føtene hans og tilbad han» Ver helsa! det er Jesu helsing til deg og denne påska. Det er ikkje slutt! Ver ikkje redd. Den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus gjev deg trua igjen, trua på at det finst ein levande Frelsar og ein kjærleik som er sterkare enn døden.

God påske!

Då sabbaten var til ende og det tok til å lysna fyrste dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å sjå til grava. 2 Då kom det brått eit kraftig jordskjelv, for ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram til grava, rulla steinen ifrå og sette seg på han. 3 Han var som eit lyn å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. 4 Vaktmennene skalv av redsle for han og vart liggjande som døde. 5 Men engelen tala til kvinnene og sa: «Ver ikkje redde! Eg veit at de leitar etter Jesus, han som vart krossfest. 6 Han er ikkje her; han er stått opp, som han sa. Kom og sjå staden der han låg! 7 Skund dykk av stad og sei til læresveinane hans: `Han er stått opp frå dei døde, og no går han føre dykk til Galilea; der skal de få sjå han.` - No har eg sagt det til dykk.» 8 Då skunda dei seg bort frå grava, redde, men jublande glade; og dei sprang av stad for å fortelja det til disiplane. 9 Og sjå, Jesus kom imot dei og sa: «Ver helsa!» Då gjekk dei fram, tok om føtene hans og tilbad han. 10 Og Jesus sa til dei: «Ver ikkje redde! Gå og sei til brørne mine at dei skal fara til Galilea. Der skal dei få sjå meg.»

Matteus 28, 1 – 10