Aleksander «Olek» Doba (1946-2021) er død. Kven, spør du. Jau, det handlar om den polske kajakkpadlaren som Møre-Nytt sine lesarar vart kjend med då han forliste i Vartdalsfjorden i september 2000. Sidan padla han tre gonger over Atlanterhavet og vart i 2015 av National Geographic Society kåra til Adventurer of the Year.